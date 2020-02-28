Главная Новости
28 февраля • обновлено в 22:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В России на концерте Булановой развязали массовую драку

Читать материал на украинском

В городе Рязань (РФ) прямо во время выступления российской певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка.

Конфликт разгорелся в зрительном зале между двумя женщинами, к которым вскоре подключились и другие присутствующие. Соответствующий ролик был опубликован очевидцем в социальной сети (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Зрительницы развязали драку на выступлении Булановой

Зрительницы развязали драку на выступлении Булановой

Коллаж

По данным портала "Рязань. Инфо", инцидент произошел 28 февраля на концерте "Легенды 80-х и 90-х", куда Буланову пригласили в качестве специального гостя.

На видео видно, что драка происходила под песню артистки "Не плачь". Свое выступление певица из-за потасовки решила не прерывать.

Одна из зрительниц, свесившись с верхнего ряда, начала бить другую. Несколько человек разняли участниц драки.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Тольятти во время поединка этапа Кубка федерации ПФО для хоккеистов до 11 лет между местными командами "Лада" и "Волгарь" случилась массовая драка. Побоище попало на видео.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Татьяна Буланова
Место
Россия Рязань
Теги
Новости России видео концерт шоу-бизнес Драка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Потолкались 3 бабы. Да, некрасиво. Но дeбильное "вся Россия в одном видео" и "эпично" тут не пришей кобыле хвост. Видео из Нью-Санжарии куда эпичнее и более всеукраинисто
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги