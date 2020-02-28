В городе Рязань (РФ) прямо во время выступления российской певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка.

Конфликт разгорелся в зрительном зале между двумя женщинами, к которым вскоре подключились и другие присутствующие. Соответствующий ролик был опубликован очевидцем в социальной сети (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Зрительницы развязали драку на выступлении Булановой Коллаж

По данным портала "Рязань. Инфо", инцидент произошел 28 февраля на концерте "Легенды 80-х и 90-х", куда Буланову пригласили в качестве специального гостя.

На видео видно, что драка происходила под песню артистки "Не плачь". Свое выступление певица из-за потасовки решила не прерывать.

Одна из зрительниц, свесившись с верхнего ряда, начала бить другую. Несколько человек разняли участниц драки.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Тольятти во время поединка этапа Кубка федерации ПФО для хоккеистов до 11 лет между местными командами "Лада" и "Волгарь" случилась массовая драка. Побоище попало на видео.

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