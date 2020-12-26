В рождественском ролике Елизавета II показала только фото принца Филиппа без внуков и детей

Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение и поздравила всех британцев с Рождеством.

Как отмечает издание The Mirror обычно на столе у Елизаветы II всегда стояли фотографии всей королевской семьи в рамках. Однако в этом году, ее величество решила показать только фото своего супруга, принца Филиппа. Снимки ее родителей, детей и внуков в кадре отсутствовали.

Елизавета II: видеопоздравление с Рождеством. скриншот с видео

На такой поступок королева Великобритании пошла из-за собственных соображений. Как сообщает зарубежное издание, поскольку Елизавета II и ее супруг были вместе очень часто из-за самоизоляции во время пандемии коронавируса, принц дал королеве "второе дыхание". Как оказалось, королевская семья была в восторге от того, что они могут теперь много проводить времени вместе, чего раньше им не удавалось из-за сложного рабочего графика.

"Каждый, кто видел ее недавно, говорит, что королева, кажется, получила новое дыхание, потому что ей нравилась возможность проводить время снова с Филиппом. Очевидно, что она сильно переживала за нацию во время пандемии, но окружающие увидели, насколько удивительно им быть вместе" – сообщил источник для издания The Sun.

Елизавета II: архивное видеопоздравление с Рождеством. скриншот с видео

Стоит отметить, что ежегодно, во время видеообращение и поздравлении с Рождеством у королевы Великобритании Елизаветы II всегда на столе стояло несколько фотографий: с ее отцом, королем Георгом VI, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и Камиллой, а также принцем Уильямом с Кейт Миддлтон и их детьми. Однако в прошлом году на столе у нее отсутствовали снимки принца Гарри и Меган Маркл, поскольку в то время супруги уже сообщили, что отрекутся от обязанностей королевской семьи.

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