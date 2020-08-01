В росСМИ появились слухи о разводе Пугачевой и Галкина: у певицы ответили

В росЗМИ появились слухи о разводе Пугачевой и Галкина: у певицы ответили. Фото: Rodin.ru

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала слухи о разводе певицы с телеведущим Максимом Галкиным.

Так, она заявила, что информация о расставании звездной пары фейковая, сообщает издание Daily Storm.

Отметим, что среди росСМИ ранее появились слухи, что Пугачева ушла от Галкина, потому что муж стал холодным и равнодушным к ней.

Галкин и Пугачева Экспресс газета

"Ничего такого не было и нет", – добавила Чупракова.

Издание пообщалось с экстрасенсом Виктором Богдановым. По его словам, у супругов будет тихая семейная жизнь, а Галкин для певицы станет последним мужем. Также экстрасенс предсказал небольшое вынужденное расставание в 2021 году, чтобы привлечь к себе внимание.

"В гороскопе любви в них не видно. Видно только договорный союз, который полностью устраивает обе стороны. Им так удобно: там, где замешаны большие деньги, популярность и хайп, вряд ли есть место чувствам, даже если у людей общие дети", – пояснил Богданов.

Пугачева и Галкин с детьми Газета.Ру

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двух детей – близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего это первый брак, для певицы – пятый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве задержан генеральный директор центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, который якобы выбирал суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Медика обвиняют в торговле детьми. После скандала, который возник в сети, комик Максим Галкин прокомментировал ситуацию.