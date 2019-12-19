В росСМИ заговорили о беременности молодой жены Петросяна

РосСМИ сообщили о том, что 74-летний российский комик Евгений Петросян и его 30-летняя жена Татьяна Брухунова готовятся стать родителями.

Такое сообщение появилось на днях в ряде росСМИ. В частности, Вести Подмосковья пишут, что в последнее время Брухунова подписалась в своем Instagram на аккаунт известной клиники, где рожали многие российские знаменитости, а также паблики с советами для молодых мам.

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Примечательно, что сами супруги сообщения о скором пополнении не комментируют. Более того, ни Петросян, ни Брухунова официально не подтвердили новость о своей свадьбе.

Однако, как пишет КП, друг юмориста рассказал о том, что пара расписалась в Кутузовском загсе. Кроме того, стало известно, что молодая жена не стала менять фамилию и осталась Брухуновой.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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