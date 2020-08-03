В росСМИ появились слухи о беременности жены Преснякова

Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская во второй раз беременна.

Об этом "СтарХиту" сообщили близкие друзья из окружения звездной пары. По их словам, пока не известен пол ребенка.

"Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не делятся с поклонниками, вполне нормально, дайте им время", – рассказали инсайдеры.

Пресняков-младший с женой и сыном скриншот YouTube

Также они сообщили, что беременность протекает без осложнений, хотя будущие родители обеспокоены из-за своего возраста. Натальи в мае исполнилось 38 лет, а Владимиру в марте – 52 года.

Владимир и Наталья 15 лет вместе, 10 лет назад сыграли свадьбу и обвенчались. Их сын Артемий появился на свет в 2015 году. У Владимира есть также старший сын Никита от брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская призналась, что артист время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".