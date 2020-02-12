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12 февраля • обновлено в 18:38
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В российском "Холостяке" примет участие модель-трансгендер: горячие фото

1.4т
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Модель-андрогин Заки Мусин примет участие в новом сезоне шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ. Там он поборется с другими девушками за сердце 33-летнего стоматолога Антона Криворотова.

Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", его лицо промелькнуло в нескольких тизерах программы. Заки был одет в черное платье и удлиненный пиджак. Свой образ он дополнил кокетливым макияжем и прической с локонами.

Антон Криворотов и Заки Мусин

Антон Криворотов и Заки Мусин

Заки Мусин в "Холостяке"

Заки Мусин в "Холостяке"

Telegram-канал "Светские хроники"

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Отмечается, что Заки всегда чувствовал себя особенным, ему хотелось быть "красивее". Он увлеченно интересовался модой, макияжем и здоровьем, поэтому создал для себя утонченный стиль. Сейчас его практически невозможно отличить от девушки.

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Заки Мусин

Заки Мусин

Фото: instagram/zaki_lucky

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лицом рекламной кампании Victoria's Secret была модель-трансгендер – 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо.

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Автор
Кристина Долматова
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