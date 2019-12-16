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16 декабря • обновлено в 12:30
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В России заявили об исчезновении звездного сына актрисы Полищук

2.3т
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Сын актрисы Любови Полищук и известный российский актер Алексей Макаров исчез несколько месяцев назад.

Об этом в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала его бывшая жена Виктория Богатырева, с которой актер расстался еще девять лет назад. У пары родилась дочь Варвара.

Алексей Макаров

Алексей Макаров

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По словам Богатыревой, все это время Макаров принимал активное участие в воспитании дочери и присылал деньги бывшей жене.

"У нас была некоторая договоренность в отношении дочки после расставания. Он отвечал, так скажем, за жизнеобеспечение Вари. Когда Варя пошла в школу, мы решили, где она будет учиться. Он снял для меня квартиру, чтобы дочка училась в престижной школе около его дома", – говорит Виктория.

Алексей Макаров с дочкой

Алексей Макаров с дочкой

Инстаграм

Однако несколько месяцев назад Алексей пропал. Более того, Макаров прекратил общение с дочкой и оставил девочку без средств к существованию.

"Алексей молча взял и пропал. Дочку он не видел с весны. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Она знает, что он где-то есть", – рассказала Богатырева.

Алексей Макаров с дочкой

Алексей Макаров с дочкой

Инстаграм

Алексей Макаров с дочкой

Алексей Макаров с дочкой

Инстаграм

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Автор
Анна Михно
Персона
Алексей Макаров
Место
Россия
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