"Доведут страну до цугундера": в России заволновались из-за шуток Урганта, Галкина и Поперечного

Политические шутки телеведущего Ивана Урганта, шоумена Максима Галкина, стендап-комика Данилы Поперечного, а также других, вызвали взволнованность в российских СМИ.

Так, изданием MK.RU была опубликована статья, в которой автор – Александром Мельман – заявил, что артисты в своих номерах только то и делают, что оскорбляют православных, как, к примеру, Ургант. Или же высмеивают политику, как Галкин и юмористы из "Comedy Club". Однако, отмечается, что они понимают, что их транслируют по телевидению. Поэтому знают, когда сказать себе "стоп" и отлично понимают, где находится "двойная сплошная".

Иван Ургант и Максим Галкин

По словам Мельмана существует и другой юмор, который никогда не покажут по телевизору – это политический стендап. Его представитель Данила Поперечный собирает стадионы, хоть у него нет "ни вкуса, ни стиля, ни юмора – один только дурацкий мат в адрес власти". Но люди от этого "тащатся".

Данила Поперечный Фото: sakhalin.info

"Есть политический стендап. Такое никогда не покажут по телевизору. На сцене стоит Данила Поперечный и последними словами кроет русскую политику. Только, кроме последних слов, там ничего нет вообще, ни ума, ни фантазии. Один только плоский наезд. Но зрителей полный стадион – и все хохочут. Чему смеетесь? Тупой юмор Поперечного – это зеркало. Компас, по которому можно определить путь на выход, запрос снизу. Жванецкий с его полунамеками, до блеска отполированными зашифрованными откровениями новым зрителям уже не нужен. Им нужен мат в адрес власти, они от этого тащатся. Ни вкуса, ни стиля, ни юмора – один только дурацкий мат", – пишет автор.

Кроме того, он добавил, что Поперечный, собирает аншлаги из-за трусости телевидения, из-за страха больших бонз оказаться смешными. Такая звериная серьезность в политике, по словам автора, доведет страну до цугундера.

Данила Поперечный Фото из YouTube

"Человек, напрочь лишенный чувства юмора по фамилии Поперечный, собирает битки и аншлаги из-за трусости телевидения, из-за страха больших бонз оказаться смешными. И сами люди, бывшие или потенциальные зрители, бегут от ящика как от прокаженного. Такая трусость сильных мира сего вызывает лишь злобу и скрытый протест. Поперечный лишь повод, деталь, но если вдруг что-то в России пойдет не так, виноваты будут те, кто не умеет и боится посмеяться над собой. Звериная серьезность в политике доведет страну до цугундера", – отметил Мельман.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик Данила Поперечный выступил с жестким заявлением на митинге в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы". Он выступил на сцене с призывом к властям перестать запугивать людей и постоянно им врать.

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