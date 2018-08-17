В России задумали сурово наказать Вайкуле за ее позицию о Крыме

Лайме Вайкуле, которая заявила, что не поедет с гастролями в Крым, поскольку является гражданкой европейской страны, могут запретить выступать на территории России.

Госорганы РФ проводят проверку правомерности концертной деятельности Лаймы Вайкуле и организаторов ее выступлений. Для этого собираются фото и видео с выступлений артистки, а также сведения о ее доходах, пишет СтарХит.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Александр Хаминский сообщил, что зарубежные артисты, приезжающие с гастролями в Россию, должны соблюдать целый спектр правил.

"Если человек публично заявляет о своей законопослушности, следовательно, ему нечего скрывать. Но быть законопослушным в своей стране и нарушать правила работы в другой - это недопустимо", - заявил Хаминский.

Если же выяснится, что певица нарушила правила работы в РФ, наказание будет довольно суровым. Помимо штрафа, Вайкуле запретят выступать на территории России.

"Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле - это невозможностью проведения выступлений в России в дальнейшем. Если факт ее неправомерной работы в стране подтверждается афишами концертов или иными материалами, ее действия подпадают под ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Часть первая статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением из страны или же без такового. Часть вторая - при совершении деяний в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях - штраф от пяти до семи тысяч рублей с однозначным административным выдворением, без вариантов", - пояснил Хаминский.

Продюсер Вайкуле Андрей Латковский заявил в интервью, что деятельность артистки в России полностью законна.

"Ни из каких органов к нам не обращались. У нас не происходит концертной деятельности как таковой. Мы в России не только сейчас, но года четыре уже не работаем. Может, только какой-то корпоративчик, а так ничего нет. У нас, если что и происходит, то там все светло и ясно, платим все налоги так далее", - сказал он в интервью "Говорит Москва".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле заявила, что поедет на полуостров только после того, как будут сняты санкции.