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СпортLady

В России задумали сурово наказать Вайкуле за ее позицию о Крыме

7.4тЧитать новость на украинском

Лайме Вайкуле, которая заявила, что не поедет с гастролями в Крым, поскольку является гражданкой европейской страны, могут запретить выступать на территории России.

Госорганы РФ проводят проверку правомерности концертной деятельности Лаймы Вайкуле и организаторов ее выступлений. Для этого собираются фото и видео с выступлений артистки, а также сведения о ее доходах, пишет СтарХит.

Руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Александр Хаминский сообщил, что зарубежные артисты, приезжающие с гастролями в Россию, должны соблюдать целый спектр правил.

"Если человек публично заявляет о своей законопослушности, следовательно, ему нечего скрывать. Но быть законопослушным в своей стране и нарушать правила работы в другой - это недопустимо", - заявил Хаминский.

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Если же выяснится, что певица нарушила правила работы в РФ, наказание будет довольно суровым. Помимо штрафа, Вайкуле запретят выступать на территории России.

"Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле - это невозможностью проведения выступлений в России в дальнейшем. Если факт ее неправомерной работы в стране подтверждается афишами концертов или иными материалами, ее действия подпадают под ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Часть первая статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением из страны или же без такового. Часть вторая - при совершении деяний в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях - штраф от пяти до семи тысяч рублей с однозначным административным выдворением, без вариантов", - пояснил Хаминский.

Продюсер Вайкуле Андрей Латковский заявил в интервью, что деятельность артистки в России полностью законна.

"Ни из каких органов к нам не обращались. У нас не происходит концертной деятельности как таковой. Мы в России не только сейчас, но года четыре уже не работаем. Может, только какой-то корпоративчик, а так ничего нет. У нас, если что и происходит, то там все светло и ясно, платим все налоги так далее", - сказал он в интервью "Говорит Москва".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле заявила, что поедет на полуостров только после того, как будут сняты санкции.

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Харьковский Митя
Харьковский Митя
А сколько вони было за запрет гастролей, Паррашкинских исполнителей, Украиной на ее территории? Типа "они вне политики". Пусть Валерия туда ездить!Или она уже тоже не хочет? Чет Газманкин давно не был... Этим же не в Лондоне, а только в Паррашке и осталось...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Оказывается, для того, чтобы гастролировать в рашке, нужно в обязательном порядке съездить в оккупированный крым... А репертуар уже известен?
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