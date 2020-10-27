В России заблокировали финансовые счета осужденного Ефремова: названа причина
Российская Федеральная налоговая служба заблокировала счета осужденного актера Михаила Ефремова, которого посадили в колонию на 7,5 лет за смертельное ДТП в Москве.
В начале 2020 года из-за COVID-19 доходы артиста значительно упали. Его исключили из реестра малых и средних предпринимателей, сообщили в Telegram-канале Mash.
Кроме того, в связи с судами и прочими неприятностями, которые навалились на Ефремова, он не смог подать декларацию, и налоговые инспекторы заблокировали его счета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.