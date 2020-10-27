В России заблокировали финансовые счета осужденного Ефремова: названа причина

София Ковнир Люди 11:24, 27.10.2020 Обновлено: 11:31, 27.10.2020

Российская Федеральная налоговая служба заблокировала счета осужденного актера Михаила Ефремова, которого посадили в колонию на 7,5 лет за смертельное ДТП в Москве.

В начале 2020 года из-за COVID-19 доходы артиста значительно упали. Его исключили из реестра малых и средних предпринимателей, сообщили в Telegram-канале Mash.

Кроме того, в связи с судами и прочими неприятностями, которые навалились на Ефремова, он не смог подать декларацию, и налоговые инспекторы заблокировали его счета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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