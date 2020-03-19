Российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий высказался об участии группы Little Big в песенном конкурсе Евровидение.

Шоумен рассказал, что представители России стали своеобразным прорывом, так как ранее РФ на Евровидении представляли только "геи или те, кто еще сомневается в ориентации", пишет "Собеседник".

При этом Барецкий подчеркнул, что Евровидение может стать испытанием для "сексуальной ориентации участников группы".

Little Big Metro

"Сейчас наконец-то произошел перелом: от нашей страны на Евровидении будут петь натуралы (уже в 2021 году). Можно будет спокойно посмотреть конкурс, не плюясь в экран. Солистам коллектива предстоит выдержать серьезную атаку, ведь представители нетрадиционной сексуальной ориентации могут попытаться их совратить", – отличился высказыванием экс-участник группы "Ленинград".

Также Барецкий "прошелся" и по предыдущим представителям России на конкурсе Евровидение, а именно Сергее Лазареву и Дмитрию Билане.

Стас Барецкий ТСН

"Провокации, конечно, могут быть в этом плане, хр*н его знает. На попсу, которая ездила на Евровидение в предыдущие годы, без слез не взглянешь! Лазарев, Билан – это полупокер неопределившийся. Смотришь на них, и жалко становится. Такое ощущение, что у них идет борьба внутри, кем быть: либо голубым, либо натуралом", – заявил шоумен.

Барецкий указал, что в любом случае, победа России в предстоящем Евровидении – невозможна.

"На Евровидении, конечно, любят геев, которые плывут против течения. Но даже и без этого проблем хватает. России просто не дадут проводить Евровидение – поэтому победы не будет", – подытожил он.

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