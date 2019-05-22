В России устроили дележку вещей умершей Началовой

В России начали дележку вещей умершей певицы Юлии Началовой. Так, за гардероб знаменитости может развернутся настоящая война, в которую, кстати, включился и историк моды Александр Васильев.

Как сообщает Собеседник, Началова была настоящей модницей. Среди вещей исполнительницы — множество дорогих платьев, аксессуаров и роскошной обуви. Сейчас родственники думают над тем, как распорядиться вещами, оставшимися после смерти артистки.

"Несколько концертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву из "Модного приговора". Он сам уже изъявил желание получить несколько платьев певицы. Всем известно, что у него есть свой музей, в котором хранятся вещи самых известных людей страны и мира. Родители Юли не против, чтобы его коллекция пополнилась и платьями дочери", — рассказала подруга Началовой и ее пиар-директор Анна Исаева.

Юлия Началова Фото из Instagram

Юлия Началова Фото из Instagram

Юлия Началова Фото из Instagram

Кроме того, не только Александр Васильев желает получить вещи покойной. Знакомые и близкие друзья Юлии тоже надеются урвать на память что-то из ее гардероба. С этой просьбой к родителям усопшей звезды уже обращались несколько ее подруг.

"Юля очень любила сумки: у нее целая коллекция. Она буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две: малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок", —продолжила Исаева.

Анна Исаева и Юлия Началова Фото из Instagram

Отметим, что со дня смерти Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям, уже можно отдавать вещи усопшей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.