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В России умерла звезда знаменитого фильма Гайдая

9.3т Читать материал на украинском

В России умер актер Денис Кмит, сыгравший одну из главных ролей в знаменитой кинокомедии Леонида Гайдая "Спортлото - 82".

Об этом на своей странице в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров. "Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит", — сообщил он в сети.

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Кмит умер на 60-м году жизни. Он был прикован к инвалидному креслу после травмы позвоночника, полученной в армии, куда актер отправился вскоре после съемок в "Спортлото-82".

Денис Кмит

Денис Кмит

Кадр из фильма "Спортлото-82"

Так выглядел Кмит в последние годы жизни

Так выглядел Кмит в последние годы жизни

ТАСС

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе умер известный 29-летний ведущий из Днепра Евгений Щербаков. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

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Место
Россия
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Царствие небесное..Земля,ему пухом!
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