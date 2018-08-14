В России умерла звезда популярного телешоу: что случилось

12 августа в России умер 48-летний Михаил Басс. Чемпион клуба "Что? Где? Когда?" скончался от онкологического заболевания. В течении двух последних месяцев мужчина боролся с болезнью в Израиле.

Басс дебютировал в телевизионной версии игры в 1990 году в команде Алексея Блинова и заслужил титул "Бессмертного члена клуба", пишет "Вокруг тв".

В 2002 году в составе команды Александра Друзя Михаил Басс победил на чемпионате мира. Кроме того, мужчина тренировал команду Главной Хоральной синагоги Санкт-Петербурга, помогал детским командам и выступал судьей на любительских турнирах.

"Михаил Басс самый младший в нашей команде, не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким. Никогда, никогда не откладывайте встречи с заболевшими друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем чуть-чуть не успел", - написала Ирина Гандилян, участница клуба "Что? Где? Когда?".

Последнюю запись на своей странице в Facebook Басс сделал после своего Дня рождения. Он поблагодарил всех за поздравления.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России на 85-году жизни умер известный художник, один из создателей серии популярных мультфильмов "Простоквашино" Аркадий Шер. Мультипликатор скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.