В России умерла журналистка Юлия Норкина

В России на 54-м году жизни внезапно умерла радиоведущая и журналистка Юлия Норкина.

Об этом сообщил ее супруг, радиожурналист Андрей Норкин на личной странице в Instagram. Причины смерти пока не раскрываются.

Юлия и Андрей Норкины Комсомольская правда

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино", – написал Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей.

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