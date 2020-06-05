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5 июня • обновлено в 13:41
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В России умерла журналистка Юлия Норкина

1.9т
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В России на 54-м году жизни внезапно умерла радиоведущая и журналистка Юлия Норкина.

Об этом сообщил ее супруг, радиожурналист Андрей Норкин на личной странице в Instagram. Причины смерти пока не раскрываются.

Юлия и Андрей Норкины

Юлия и Андрей Норкины

Комсомольская правда

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино", – написал Норкин.

В России умерла журналистка Юлия Норкина

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей.

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Автор
Ева Романова
Теги
шоу-бизнес Новости России
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