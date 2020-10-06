В России умерла певица, которая предсказала свою смерть в песне

Российская певица, солистка проекта "Чика из Перми" Анна Куклина умерла в возрасте 31 года из-за болезни.

Печальной новостью поделился музыкант группы "Марсу нужны любовники" Иван Старцев на своей странице в Twitter. Он также отметил, что исполнительница в песне "Я каждый день бухаю" предсказала себе смерть в молодом возрасте.

"Десять лет назад она пела: "Я, мама, сдохну в тридцать". Напророчила. 31 год всего на свете прожила. Светлая память", – рассказал Старцев.

Старцев сообщил о смерти Куклиной. Twitter Ivan Starzev

Проект "Чика из Перми" появился в 2010 году. Некоторым слушателям не нравилась группа, ведь они видели в ее композициях вредную пропаганду. Однако создатели проекта объясняли, что тексты в иронической форме высмеивают плохое поведение людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 73 лет скончался советский и российский эстрадный певец, близкий друг Аллы Пугачевой Александр Кальянов.