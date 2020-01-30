В России умерла актриса из "Операции "Ы"

Советская и российская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", умерла в Москве в возрасте 79 лет.

Так, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Липецкого драматического театра Галину Кулешову. Отмечается, что актрисы ни стало после продолжительной болезни. Подробности пока не раскрываются.

Светлана Агеева Фото: kino-teatr.ru

Светлана Агеева окончила факультет музыкального театра ГИТИСа. Позже играла в Свердловском театре музыкальной комедии, ростовском ТЮЗе, московском Театре на Таганке, Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. В комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" исполнила роль беременной пассажирки в новелле "Напарник". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Совесть", "Я купил папу", "Увольнение на берег", "Приезжайте на Байкал" и "Русские бабы".

Светлана Агеева в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Фото: kino-teatr.ru

Светлана Агеева в фильме "Увольнение на берег" Фото: kino-teatr.ru

Светлана Агеева в фильме "Совесть" Фото: kino-teatr.ru

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