В России умер участник "Машины времени"

Стало известно о смерти сессионного барабанщика группы "Машина Времени" Сергея Остроумова.

Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич на своей странице в Facebook. "Умер Сережа Остроумов", — написал он.

Причины смерти пока что остаются неизвестными. Остроумов был сессионным участником "Машины Времени" и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы "Оркестр креольского танго". О причинах его смерти не сообщается. Музыканту было 54 года.

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Барабанщик учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях.

Также фотография Сергея появилась на странице его супруги Ольги Остроумовой-Гутшмидт в Facebook. Она также не стала оставлять никаких комментариев.

Сергей Остроумов Facebook Ольги Остроумовой

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