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В России умер молодой пропагандист: кто он и чем известен

5.5т Читать материал на украинском

В России умер молодой журналист, шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов.

Об этом сообщает пропагандистский "Первый канал", который транслировал передачу. Уточняется, что в мае ему исполнилось 29 лет.

Причина смерти Коновалова и подробности не раскрывается. Его сестра Юлия Горшкова написала на своей странице в Facebook, что прощание с журналистом запланировано на 23 июля в московском Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Денис Коновалов

Денис Коновалов

"Первый канал"

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"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", – сообщает "Первый канал".

Коновалов

Коновалов

МК.ru

По данным телеканала, Коновалов работал вместе со своей супругой Алиной, которая была его правой рукой. Он всегда мечтал быть шеф-редактором на "Пусть говорят" и добился этого.

"Ему больше удавались всегда темы такие, "программа-помощь" мы их называем между собой. Это программы, где люди встречают друг друга, люди когда-то давно потерялись, там, мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом. Вот он очень любил такие программы. Он очень любил делать людям добро", — сказала его коллега Оксана Шмелева.

Уточняется, что Коновалов родился на Кузбассе, служил в армии, четыре года работал шахтером. В результате оказался на телевидении.

В России умер молодой пропагандист: кто он и чем известен

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Место
Россия
Теги
смерть пропаганда Новости России
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
теперь ждем такие же новости про соколову, полтаву, олешко и др
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hunt andres
hunt andres
А почему пропагандист, уйоппки?
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