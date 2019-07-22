В России умер молодой пропагандист: кто он и чем известен

В России умер молодой журналист, шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов.

Об этом сообщает пропагандистский "Первый канал", который транслировал передачу. Уточняется, что в мае ему исполнилось 29 лет.

Причина смерти Коновалова и подробности не раскрывается. Его сестра Юлия Горшкова написала на своей странице в Facebook, что прощание с журналистом запланировано на 23 июля в московском Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Денис Коновалов "Первый канал"

Новости Умер автор Конституции Украины

"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", – сообщает "Первый канал".

Коновалов МК.ru

По данным телеканала, Коновалов работал вместе со своей супругой Алиной, которая была его правой рукой. Он всегда мечтал быть шеф-редактором на "Пусть говорят" и добился этого.

"Ему больше удавались всегда темы такие, "программа-помощь" мы их называем между собой. Это программы, где люди встречают друг друга, люди когда-то давно потерялись, там, мама с дочерью, отец с сыном, сестра с братом. Вот он очень любил такие программы. Он очень любил делать людям добро", — сказала его коллега Оксана Шмелева.

Уточняется, что Коновалов родился на Кузбассе, служил в армии, четыре года работал шахтером. В результате оказался на телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в России умер топ-пропагандист Михаил Юрьев на 60 году жизни после продолжительной болезни.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.