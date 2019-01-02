В России умер Крис Кельми: названа причина

Известный российский певец и композитор Крис Кельми умер из-за остановки сердца.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел РФ, однако официально информация пока не подтвердилась.

"Никаких признаков насильственной смерти на теле музыканта обнаружено не было. Врачи скорой помощи, которые прибыли в дом Кельми в деревню Новоглаголево (Московская область) не смогли реанимировать мужчину", – сказано в сообщении.

По данным издания, медики полагают, что остановку сердца спровоцировало злоупотребление алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что Кельми умер в своем доме в Подмосковье 1 января. В морге подтвердили данные о его поступлении журналистам.

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