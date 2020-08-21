В России у задержанной на пикете в поддержку Навального актрисы начались роды

На Красной площади в Москве задержали российских актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые вышли с пикетами в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

У Вилковой, которая была на последнем месяце беременности, после задержания начались роды, пишет "Дождь".

Женщины вышли на одиночные пикеты с плакатами "Путин, отпусти Навального". После задержания их доставили в отделение полиции "Китай-город".

Яна Троянова на Красной площади в Москве Twitter Anna Bo

Ирина Вилкова вышла на пикет в Москве Twitter Anna Bo

В отделении у Ирины Вилковой отошли воды, ее увезли на скорой помощи в роддом. Российская журналистка Елена Малаховская написала в Twitter, что состояние Вилковой удовлетворительное.

"С Вилковой вроде все нормально, сейчас повезли в роддом. Срок подходящий. Но я не понимаю, зачем тащить беременную в отделение?" – возмутилась женщина.

Twitter Елены Малаховской

Беременная Ирина Вилкова Instagram Вилковой

Отметим, актрисы решили поддержать оппозиционера Навального, который в настоящее время лежит в коме в одной из больниц Омска. Врачи запретили транспортировать его в Германию для дальнейшего лечение, что спровоцировало негодование общественности.

Его супруга Юлия Навальная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием о разрешении транспортировки мужа, однако пока добиться положительного решения Кремля не удалось.

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