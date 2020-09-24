В России трагически погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

В Москве (РФ) погибла дочь Заслуженного артиста России, актера, известного по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь" и "Аты-баты, шли солдаты…" Владимира Конкина – София. Ей было 32 года.

София Конкина отправилась в бассейн при фитнес-клубе Jump 22 сентября, домой с тренировки девушка так и не вернулась. Спустя двое суток стало известно, что она попала в реанимацию с диагнозом "Утопление", София умерла от отказа почек, пишет "МК".

Сотрудники полиции проводят проверку – при каких обстоятельствах захлебнулась дочь известного актера и почему родственники более суток ничего не могли узнать о ее судьбе. Не исключается и криминальный характер смерти Софии.

Владимир и София Конкины. Anews

Российские СМИ также сообщили, что София находилась в зале с бассейном около 23:30 по московскому времени, других занимающихся там не было. Когда она начала тонуть – этого никто не видел, по версии сотрудников фитнес-клуба, она пробыла в воде непродолжительное время.

Отметим, София Конкина – дочь известного артиста Владимира Конкина. Она работала юристом. У нее остались двое детей.

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