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28 октября • обновлено в 12:51
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В России скандал из-за порно-сцены с Асмус в новом фильме: фото и видео

1.4т Читать материал на украинском

На днях в прокат вышел фильм "Текст", в котором российская актриса Кристина Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном. Кроме того, телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

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OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото и видео скандальной постельной сцены, в которой засветилась Кристина Асмус.

Кристина Асмус в фильме

Кристина Асмус в фильме "Текст"

Скриншот с видео

Кристина Асмус снялась в откровенной постельной сцене

Кристина Асмус снялась в откровенной постельной сцене

Скриншот с видео

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот с видео

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот с видео

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот с видео

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры слили голые фото некоторых российских звезд и бизнесменов.

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Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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