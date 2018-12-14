В России сексуальная модель пробралась в Госдуму: горячие фото красотки

25-летняя модель София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия-2015", стала помощником депутата Госдумы, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.
Этим известием девушка поделилась на личной странице в Instagram, где выложила фото на фоне герба и флагов РФ. Когда в адрес Никитчук посыпались упреки, модель тут же удалила пост.
Фото: instagram.com
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днем Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента ("Одногодки")", — пошутила модель.
"В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила свое первое удостоверение, — продолжила Никитчук. — Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником".
Далеко не все подписчики разделили восторг модели — в комментариях появились вопросы о том, как именно 25-летняя София прокладывала свой путь в политику, по каким критериям депутаты выбирают себе помощниц, а также кому и чем она будет помогать.
Помощница депутата оставила эти вопросы без ответа, закрыла комментарии, а позже и вовсе удалила пост. Как пишет Super, ссылаясь на местные источники, Никитчук будет работать с членом фракции "Единая Россия" Сергеем Кривоносовым.
Может быть, так привычно устал Я от восторженных глаз, может быть. Может быть, я равнодушием предал Тех кто меня не предаст, может быть. Может, мне Бог подарил этот мир, Словно ребенку, любя. И этот мир ослепительным был, Друг, помоги мне понять. Стану ли я счастливей, Если любить так сильно? Дай мне все деньги мира — Стану ли я счастливей? Все покорив Олимпы, Все отомстив обиды — ✋🏻✋🏻✋🏻 (С) Максим Фадеев - стану ли я счастливей ☺️✋🏻 Я считаю, что @fadeevmaxim создал шедевр!!
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