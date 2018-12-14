В России сексуальная модель пробралась в Госдуму: горячие фото красотки

25-летняя модель София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия-2015", стала помощником депутата Госдумы, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Этим известием девушка поделилась на личной странице в Instagram, где выложила фото на фоне герба и флагов РФ. Когда в адрес Никитчук посыпались упреки, модель тут же удалила пост.

Фото: instagram.com

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днем Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента ("Одногодки")", — пошутила модель.

"В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила свое первое удостоверение, — продолжила Никитчук. — Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником".

Далеко не все подписчики разделили восторг модели — в комментариях появились вопросы о том, как именно 25-летняя София прокладывала свой путь в политику, по каким критериям депутаты выбирают себе помощниц, а также кому и чем она будет помогать.

Новости Российскую модель изнасиловали в популярном сервисе такси

Помощница депутата оставила эти вопросы без ответа, закрыла комментарии, а позже и вовсе удалила пост. Как пишет Super, ссылаясь на местные источники, Никитчук будет работать с членом фракции "Единая Россия" Сергеем Кривоносовым.

Смотрите также на OBOZREVATEL фото российской фитнес-модели, которая покоряет Instagram жаркими постами. Ростовчанка привлекла внимание фолловеров и неравнодушных к женским прелестям своей победой в Кубке России по бодибилдингу и фитнесу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.