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В России сексуальная модель пробралась в Госдуму: горячие фото красотки

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25-летняя модель София Никитчук, обладательница титула "Мисс Россия-2015", стала помощником депутата Госдумы, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Этим известием девушка поделилась на личной странице в Instagram, где выложила фото на фоне герба и флагов РФ. Когда в адрес Никитчук посыпались упреки, модель тут же удалила пост.

В России сексуальная модель пробралась в Госдуму: горячие фото красотки

Фото: instagram.com

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником! С Днем Конституции РФ! А также с 25-летним российского парламента ("Одногодки")", — пошутила модель.

"В этот знаменательный день в новом статусе помощника депутата Государственной Думы я получила свое первое удостоверение, — продолжила Никитчук. — Желаю, чтобы каждый в нашей великой стране ощущал свою значимость, равенство и свободу! С праздником".

Далеко не все подписчики разделили восторг модели — в комментариях появились вопросы о том, как именно 25-летняя София прокладывала свой путь в политику, по каким критериям депутаты выбирают себе помощниц, а также кому и чем она будет помогать.

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Помощница депутата оставила эти вопросы без ответа, закрыла комментарии, а позже и вовсе удалила пост. Как пишет Super, ссылаясь на местные источники, Никитчук будет работать с членом фракции "Единая Россия" Сергеем Кривоносовым.

Может быть, так привычно устал Я от восторженных глаз, может быть. Может быть, я равнодушием предал Тех кто меня не предаст, может быть. Может, мне Бог подарил этот мир, Словно ребенку, любя. И этот мир ослепительным был, Друг, помоги мне понять. Стану ли я счастливей, Если любить так сильно? Дай мне все деньги мира — Стану ли я счастливей? Все покорив Олимпы, Все отомстив обиды — ✋🏻✋🏻✋🏻 (С) Максим Фадеев - стану ли я счастливей ☺️✋🏻 Я считаю, что @fadeevmaxim создал шедевр!!

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

25.... 😌❤️ Не хочется делать анализ всех прожитых лет, я просто с уверенностью могу сказать: я невероятно счастливый человек..😌❤️ насколько сильно можно любить жизнь, настолько я ее и полюбила к своим двадцати пяти!!) Я просто хочу поблагодарить всех... Мама и Папа, вы мое сердце и душа, я никогда не смогу словами описать свою любовь и благодарность!!! Друзья - вы часть меня, часть моей жизни!! Вы моя семья, любовь и опора!!! Ну а теперь.... полетели!!! В Новый год, год счастья, достижений, любви и сумасшествия!!) И, главное, как кое-кто сказал: "Вперёд, Софа, уверенной походкой, с высоко поднятой головой, как будто ты уже выиграла в этой жизни))) ❤️❤️❤️❤️☺️☺️🔥

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi)

Смотрите также на OBOZREVATEL фото российской фитнес-модели, которая покоряет Instagram жаркими постами. Ростовчанка привлекла внимание фолловеров и неравнодушных к женским прелестям своей победой в Кубке России по бодибилдингу и фитнесу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
соцсетиInstagramНовости России
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