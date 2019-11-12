В России разбился известный комик, насмешивший Зеленского и Кошевого

В России погиб участник КВН и стендап-комик из Татарстана Ильяс Хасанов. Мужчина умер в больнице из-за травм, полученных в результате ДТП.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября на 924-м километре автодороги Москва — Уфа. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина, в которой находился Хасанов, столкнулась с автомобилем КамАЗ, следовавшим впереди нее. Вместе с комиком в машине находилась основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, которая также погибла.

tatar-inform.ru

tatar-inform.ru

Кроме них, в автомобиле был звукорежиссер лиги Руслан Тюпа, редактор лиги и ведущий Руслан Харисов и администратор лиги Катя Захарова. Сообщается, что Тюпа попал в реанимацию, а Харисов и Захарова получили травмы.

Ильяс Хасанов участвовал в таких передачах, как "Comedy Баттл", "Рассмеши комика", "Stream stand up". Кроме того, он организовал стендап-клуб в Набережных Челнах.

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