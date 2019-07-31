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В России пожаловались на роскошный особняк Галкина и Пугачевой: что случилось

1.2т Читать материал на украинском

Юрист Ярослав Михайлов попросил подмосковную прокуратуру проверить законность строительства Максимом Галкиным и примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой особняка в деревне Грязь.

По данным "ФедералПресс", "замок", по его мнению, превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров.

"Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности "звездой" нашей эстрады", – сказал он, возмутившись бездействием контролирующих органов.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

instagram /maxgalkinru

Особняк Галкина и Пугачевой

Особняк Галкина и Пугачевой

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Отметим, что особняк Галкина и Пугачевой находится в селе Грязь Одинцовского района Подмосковья. Замок расположен на территории площадью в 1 га. Площадь самого поместья составляет 3 тыс. квадратных метров: 6 этажей, 20 комнат, 5 из них – для гостей. Мебель изготовлена под старину. Отделка – из натурального дерева. В некоторых комнатах есть большие люстры, шикарные камины и мрамор.

Спальня Галкина и Пугачевой

Спальня Галкина и Пугачевой

remoskop

Спальня Галкина и Пугачевой выполнена в итальянском стиле, а гостиная – смесь готики и ренессанса.

Гостинная

Гостинная

remoskop

Репортаж 2011 года об особняке Галкина

Уточняется, что Михайлов не в первый раз борется с образом жизни звезд российской эстрады. В 2015 году ре, представлял интересы клиента, который был возмущен концертом Земфиры. В результате, добился от певицы 300 тысяч рублей клмпенсации. Также Михайлов жаловался на журналистку Ксению Собчак, показавшую фото в церковном облачении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появилась информация, что Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

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Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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