В России попрощались с Юрием Лужковым: кто из звезд пришел

В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы России Юрием Лужковым.

Его проводили в последний путь в закрытом гробе по желанию родственников. Проститься с Лужковым, кроме политиков и чиновников, пришли и много звезд из российского шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из них был замечен на похоронах экс-мэра.

Юрий Лужков Фото: eadaily.com

Похороны Юрия Лужкова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Одними из тех знаменитостей, кто пришел почтить память усопшего, были известный модельер Валентин Юдашкин и актер Геннадий Хазанов. Последний принес к гробу Лужкова пышный букет белых роз.

Валентин Юдашкин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Геннадий Хазанов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Также на траурной церемонии была и певица Надежда Бабкина. Она возложила к гробу цветы и высказалась о том, каким помнит бывшего управленца.

"Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная вам благодарность за то, что вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. При жизни я успела сказать вам слова благодарности. Вечная вам память", — передает слова Бабкиной издание Teleprogramma.

Надежда Бабкина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кроме того, почтить память политика прибыл генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. И певица Анита Цой с мужем.

Константин Эрнст Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Анита Цой опубликовала фото с похорон Лужкова Фото: instagram/anitatsoy

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть экс-мэра столицы РФ Юрия Лужкова. Он поделился фото с Юрием Михайловичем и отметил, что с его приходом "Москва засияла ярким светом".

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