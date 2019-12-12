В России попрощались с Юрием Лужковым: кто из звезд пришел

В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы России Юрием Лужковым.
Его проводили в последний путь в закрытом гробе по желанию родственников. Проститься с Лужковым, кроме политиков и чиновников, пришли и много звезд из российского шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто из них был замечен на похоронах экс-мэра.
Юрий Лужков
Фото: eadaily.com
Похороны Юрия Лужкова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Одними из тех знаменитостей, кто пришел почтить память усопшего, были известный модельер Валентин Юдашкин и актер Геннадий Хазанов. Последний принес к гробу Лужкова пышный букет белых роз.
Валентин Юдашкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Геннадий Хазанов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Также на траурной церемонии была и певица Надежда Бабкина. Она возложила к гробу цветы и высказалась о том, каким помнит бывшего управленца.
"Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная вам благодарность за то, что вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. При жизни я успела сказать вам слова благодарности. Вечная вам память", — передает слова Бабкиной издание Teleprogramma.
Надежда Бабкина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кроме того, почтить память политика прибыл генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст. И певица Анита Цой с мужем.
Константин Эрнст
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Анита Цой опубликовала фото с похорон Лужкова
Фото: instagram/anitatsoy
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть экс-мэра столицы РФ Юрия Лужкова. Он поделился фото с Юрием Михайловичем и отметил, что с его приходом "Москва засияла ярким светом".
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