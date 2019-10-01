В России попрощались с режиссером Марком Захаровым: кто из звезд пришел

Во вторник, 1 октября, в Москве состоялись похороны известного режиссера Марка Захарова, который умер в возрасте 85 лет после обострения воспаления легких.

Так, церемония прощания с артистом прошла на основной сцене театра "Ленком". Затем траурная процессия переместилась на Новодевичье кладбище. Провести в последний путь Захарова пришло много звезд из российского шоу-бизнеса. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто был замечен на похоронах режиссера.

Первыми знаменитостями, которые пришли, стали актеры Федор Добронравов и Александр Калягин. Затем пришла актриса и дочь Захарова Александра и села у гроба.

Федор Добронравов Фото: mk.ru

В первом ряду (слева) - дочь Александра Захарова Фото: strana.ua

Также на похоронах Захарова были замечены актеры Иван Агапов, Анна Якунина и Борис Клюев. Они поделились своими воспоминаниями о режиссере и рассказали какие-то истории о нем.

"Большинство из нас сделал Захаров. Я его ученик (последний курс где он преподавал вместе с Гончаровым). Всех он сделал. И молодых, и кто приходил из других театров. Режиссер не просто гений. Он любил театр и артистов. Для меня он вообще не менялся — как считал молодым актером меня, таким я для него и остался. Мы обязаны сохранить его театр", — сказал Агапов.

Гроб и портрет Марка Захарова Фото: strana.ua

"Его звонок по телефону: "Я приглашаю вас в труппу”. Он изменил мою жизнь и подарил мне меня. Невозможно представить театр без него", — отметила Якунина.

"Захаров — человек необычайной одаренности, который сумел пройти в искусстве долгий и сложный путь. Он смог создать свое лучшее детище — театр "Ленком". Все ценили, знали тонкую иронию и юмор этого замечательного мастера", — поделился Клюев.

Актер сериала "Воронины" Борис Клюев Фото: ura.news

Простится с Захаровым пришел и муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Он сначала отправился к дочери режиссера Александре, а затем произнес на сцене театра свою речь.

"Его считают режиссером громким, резким, ярким, ироничным. Все так. Но для меня он был романтик и сентименталист. И этот романтизм он и защищал вечным сарказмом и иронией. Он строил театр, где главным было не самовыражение творца, а радость зрителя. И в этом была такая честность и такая высокая нота, что театр этот становился не просто зрительским счастьем, но и эстетическим прорывом", — сказал Богомолов.

Константин Богомолов Фото: utro.ru

Среди прочих на похоронах Захарова были также следующие звезды: актеры Дмитрий Дюжев, Евгений Миронов, Леонид Каневский, Дмитрий Певцов, Армен Джигарханян, телеведущий Иван Ургант и многие другие.

Дмитрий Дюжев Фото: riafan.ru

Леонид Каневский Фото: mk.ru

Дмитрий Певцов Фото: mk.ru

Армен Джигарханян Фото: mk.ru

Иван Ургант Фото: mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Захаров скончался в 85 лет из-за продолжительной болезни. В сети скорбят из-за большой потери.

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