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19 ноября • обновлено в 11:32
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В России отказались от участия в "Мисс Вселенная": что случилось

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"Мисс Россия-2019" Алина Санько не будет участвовать в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в США.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на директора конкурса "Мисс Россия" Анастасию Беляк. По ее словам, организаторы конкурса слишком поздно назвали дату и место проведения финала. В связи с этим участница не успела подготовиться и получить американскую визу.

Алина Санько

Алина Санько

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Также Беляк отмечает, что "Мисс Россия" должна представлять страну на двух международных конкурсах, которые пройдут практически в одно время: "Мисс Вселенная" 8 декабря в Атланте, а "Мисс Мира" - 14 декабря в Лондоне.

"В этом году, к сожалению, организация конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем", - заявила директор конкурса.

Алина Санько

Алина Санько

Инстаграм

Кроме того, Беляк надеется, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения заблаговременно.

Алина Санько

Алина Санько

Инстаграм

Алина Санько

Алина Санько

Инстаграм

Алина Санько

Алина Санько

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Мисс Украина Вселенная" Анастасии Субботе отказали в американской визе.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну ничего покатаеться пока по саунам пообслуживает Кавказ с Азией денег подкопит годишку))))
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