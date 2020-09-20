В России от коронавируса умер известный телеведущий – СМИ

Известный российский телеведущий Михаил Борисов умер. Информацию о кончине знаменитости подтвердили и его дети.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной смерти Борисова стал COVID-19, осложненный диабетом и гипертензией.

"Вчера нас постигла тяжёлая утрата – ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов... В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист – прямо со съёмочной площадки", – говорится в сообщении на сайте вуза.

Как сообщают СМИ, у Борисова диагностировали воспаление легких. 19 сентября ведущий почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи. Позже артиста забрали в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, его ввели в состояние медикаментозной комы. Однако при транспортировке в другую клинику ведущий скончался.

А не так давно сестра Борисова Нина сообщила, что артиста заставляли работать все последние дни, об этом говорится в Telegram-канале Mash

По слова сестры, Борисов все время пропадал на работе и она его почти не видела. Она также отметила, что его не оставляли в покое с записью передач, и она предположила, что это телевизионщики посоветовали ему не обращать внимания на недомогание.

Стоит отметить, что Борисов был заслуженным деятелем искусств России. Он не только был ведущий, актером, но и профессором и заведующим кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. Многие помнят Борисова как ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

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