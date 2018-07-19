В России ополчились на сексуальную медсестру: фото красотки

Сотрудники московской службы экстренной помощи ополчились на 26-летнюю коллегу, фельдшера Анастасию Ивашевскую, которая прославилась в сети в роли горячей медсестры.

Как сообщает "Лайф.ру", девушку призвали удалить неприемлемые снимки из соцсетей и "блюсти честь российского медработника".

Отмечается, что коллеги Ивашевской несколько опоздали с критикой, ведь в сети у девушки появился ряд поклонников. Фельдшер отличается яркой внешностью, которую умеет подчеркнуть на пикантных снимках и видео, которые выкладывает в соцсети.

Тело девушки покрыто татуировками, общий образ дополняет эффектный макияж и форма медсестры.

Пользователи сети в шутку интересуются у Анастасии, в каком районе Москвы им должно стать плохо, чтобы на вызов приехала именно она. Однако этот восторг по-прежнему не разделяют коллеги девушки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитая модель покорила сеть пышным телом в пикантном купальнике.