В России обязали убрать из общего доступа книги "18+": что известно о скандальном решении

Юля Ухина Люди 15:30, 28.07.2020

Министерство культуры РФ обязало библиотеки убрать из общего доступа в залах книги, имеющие возрастную маркировку "18+".

Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Из него следует, что Минкульт приказал соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Издания, которые не предназначены для несовершеннолетних или имеют пометку "запрещено для детей", должны быть недоступны для них.

Отмечается, что книги, предназначенные к прочтению лицам только старше 18 лет, должны хранить в отдельном зале под замком или в специальном шкафу под наблюдением сотрудника.

Подобные правила вводятся в соответствии с законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Он вступил в силу в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Сергей Притула назвал топ-6 интересных книг для школьников.

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