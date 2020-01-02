В России назвали победителя шоу "Голос": кто он и как поет

Победителем восьмого сезона шоу "Голос" на "Первом канале" стал 28-летний участник из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

Так, певец исполнил в финале песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик". По результатам sms-голосования в прямом эфире он получил 66,1 процента зрительских голосов (видео смотрите ниже).

Аскер Бербеков Фото: instagram/voice1tv

Вместе с ним за победу соревновались также Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Отметим, что Бербеков родился в городе Баксане и окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. В настоящее время живет и работает в Москве.

Аскер Бербеков Фото: vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал о скандале вокруг "Голос. Дети", который разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Позже стало известно, что для девочки накрутили голоса в проекте, и "Первый канал" аннулировал ее победу.

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