Главная Новости
2 января • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В России назвали победителя шоу "Голос": кто он и как поет

1.2т
Читать материал на украинском

Победителем восьмого сезона шоу "Голос" на "Первом канале" стал 28-летний участник из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.

Так, певец исполнил в финале песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик". По результатам sms-голосования в прямом эфире он получил 66,1 процента зрительских голосов (видео смотрите ниже).

Аскер Бербеков

Аскер Бербеков

Фото: instagram/voice1tv

Новости
Пробравшийся в Киев Корчевников засветился с победителем "Голос країни": о ком речь

Вместе с ним за победу соревновались также Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Отметим, что Бербеков родился в городе Баксане и окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. В настоящее время живет и работает в Москве.

Аскер Бербеков

Аскер Бербеков

Фото: vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал о скандале вокруг "Голос. Дети", который разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Позже стало известно, что для девочки накрутили голоса в проекте, и "Первый канал" аннулировал ее победу.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги