В России нашли причину внезапного возвращения Ротару

Музыкальный критик, светский журналист Евгений Бабичев предположил, что София Ротару возвращается на российскую сцену, потому что в Украине сменилась власть.

По его словам, многие артисты боялись ехать в страну-агрессор при президентстве Петра Порошенко и пытались избежать негодования и осуждения общественности, передает "360".

"У всех есть семьи, родственники в стране, не хотелось просто лишних проблем, возможно, чего-то опасались. Но сейчас, когда президентом стал бывший актер, коллега по сути дела, наверное, наступает какая-то оттепель. Это не может не радовать", — предположил Бабичев.

София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

По его словам, временный уход Ротару с российской сцены оказался проблемой для старшего поколения поклонников.

"Для старшего поколения это возможность поностальгировать под хиты, под которые кто-то, возможно, знакомился, ходил на свидания, на совместные танцы, дискотеки. Это, конечно, хорошая новость", – добавил он.

София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

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