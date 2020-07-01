В России нашли двойника Вина Дизеля: кто он такой и как сейчас живет

В сети нашли российского двойника знаменитого актера Вина Дизеля. 25-летний парень по имени Геннадий не замечал очевидного сходства с главным героем легендарного фильма "Форсаж", на это ему указали пользователи сети, которые увидели его ролик в TikTok.

В настоящее время за его страницами в соцсетях следят несколько тысяч человек. О том, как сейчас живет русский "Вин Дизель" и что о нем известно написала "Комсомольская правда" (в конце новости вы можете посмотреть видео).

Вин Дизель и его двойник "Комсомольская правда"

Геннадий проживает в поселке Кипарисово Приморского края (РФ). Ему 25 лет, он женат и имеет троих детей – мальчиков (6 и 1,5 года) и 4-летнюю дочку. "Вин Дизель" работает охранником.

"Своей работы абсолютно не стесняюсь, меня все устраивает, да и детям на природе хорошо. Кстати, Вин Дизель тоже когда-то был охранником, даже в этом мы похожи", – в шутку отметил Геннадий.

Еще недавно ни он сам, ни его супруга не замечали сходства парня с Вином Дизелем. Все началось с шуточного видео в TikTok. Около месяца назад Гена, как поклонник фильмов с участием Дизеля, решил записать пародию на "Форсаж".

Двойник Вина Дизеля из России "Комсомольская правда"

"Был по делам в Надеждинске, снял видео и опубликовал в соцсетях. Хотя, тогда не был коротко подстрижен, многие начали писать, что мы очень похожи с Дизелем. Пошутил, что побреюсь налысо, если поставят 50 тысяч лайков. Обычно видео в 10 раз меньше набирали, а эта почти сразу 100 тысяч. Как и обещал, сменил стрижку", – поделился двойник голливудского актера.

По словам Геннадия, он раньше никогда не стригся так коротко. Жена сначала долго смеялась, а потом, заметив повышенный интерес к персоне супруга, решила посмотреть "Форсаж". Только тогда она оценила изменения.

Двойник Вина Дизеля из РФ "Комсомольская правда"

Семья с пониманием отнеслась к новому увлечению мужчины. Особенно, если учесть, что это приносит не только хайп, но и доходы – ему уже поступают небольшие рекламные заказы или просьбы передать привет кому-то из знакомых за возгнаграждение.

Основную страничку новоиспеченного "Доминика Торетто" (главный герой фильма "Форсаж"), где было около 65 тысяч подписчиков, недавно заблокировали. Его поклонники помогли заново собрать все видео, которые тот ранее публиковал в TikTok.

Российский двойник Вина Дизеля "Комсомольская правда"

Сейчас ролики можно посмотреть на его личном канале в "Ютубе" под названием "Русский Дизель" и на страничках в Instagram.

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