В России многодетная мать попала в кредитный скандал из-за Киркорова: что произошло

Мать десятерых детей из Новосибирска по имени Любовь взяла кредит, чтобы попасть на концерт поп-артиста Филиппа Киркорова.

Об этом сообщила изданию "Комсомольская Правда" старшая дочь женщины Надежда. Она обвинила мать в том, что та плохо заботится о младших детях и постоянно влазит в долги, причем тратит деньги в основном на себя. По словам девушки, четыре года назад женщина взяла кредит, чтобы приобрести билет на концерт Киркорова и подарить ему торт. Хотя в это время ее дома ждали "голодные малыши".

"Она не умеет обращаться с деньгами. У нее много кредитных карточек. Причем тратит деньги на себя. Я приведу пример: года четыре назад в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров. Так мама взяла кредит, чтобы сходить на его концерт, а также, чтобы сделать ему подарок – торт. Я слышала, как она хвасталась этим. Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?" – поделились Надежда.

Многодетная мать взяла кредит ради концерта Киркорова (фото – kp.ru)

Сама женщина заявила, что не считает себя виноватой ведь, по ее словам, выступление кумира – мечта всей ее жизни. Также она отметила, что билет ей достался бесплатно, а кредит она брала, чтобы накормить детей.

"Слушайте, я 28 лет мечтала попасть на его концерт! Я ни разу не была нигде – ни в театре, ни на концерте. Я имею право сходить? Он приезжал в Новосибирск, конечно, я пошла. И вообще я бесплатно там была, я устала всем объяснять... Я что преступление сделала? Застрелите меня теперь, что я на Киркорова сходила. Почему я должна оправдываться? Да, у меня есть кредиты. И что? Кредиты брала, чтобы детей кормить и одевать", – заявила она.

Квартира Любови, в которой она живет с детьми (фото – kp.ru)

К слову, сейчас Любовь проверяют органы опеки. Старшая дочь женщины хочет лишить ее родительских прав, из-за того, что она плохо следит за остальными детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров показал в сети, с каким размахом отметил день рождение своего сына Мартина. Так, 29 июня мальчику исполнилось 8 лет.