В России экстренно госпитализирован известный артист

Известный российский музыкант и актер Петр Мамонов экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом.

Соответствующая информация появилась на официальной странице артиста в Facebook, где его коллеги сообщили об отмене концертов на ближайшее время.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – сказано в сообщении.

Петр Мамонов госпитализирован Facebook Петра Мамонова

Новости Известную советскую актрису госпитализировали прямо со спектакля

Другие подробности не раскрываются. Мамонова многие знают по роли в фильме "Остров". Также он снимался в следующих фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Царь", "Пепел" и в других. Мамонову 68 лет.

У Петра Мамонова инфаркт Facebook

Петр Мамонов Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известнго о смерти одного из самых богатых миллиардеров мира Дэвида Коха, который ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!