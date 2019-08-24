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В России экстренно госпитализирован известный артист

4.1т Читать материал на украинском

Известный российский музыкант и актер Петр Мамонов экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом.

Соответствующая информация появилась на официальной странице артиста в Facebook, где его коллеги сообщили об отмене концертов на ближайшее время.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – сказано в сообщении.

Петр Мамонов госпитализирован

Петр Мамонов госпитализирован

Facebook Петра Мамонова

Новости
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Другие подробности не раскрываются. Мамонова многие знают по роли в фильме "Остров". Также он снимался в следующих фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Царь", "Пепел" и в других. Мамонову 68 лет.

В России экстренно госпитализирован известный артист
У Петра Мамонова инфаркт

У Петра Мамонова инфаркт

Facebook

Петр Мамонов

Петр Мамонов

Facebook

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Место
Россия Москва
Тег
шоу-бизнес
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