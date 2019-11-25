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25 ноября • обновлено в 14:51
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В России экстренно госпитализировали известного актера: что с ним

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Российского актера Дмитрия Ульянова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как передает Telegram-канал Mash, у артиста подозрение на инсульт.

Дмитрий Ульянов

Дмитрий Ульянов

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"Начала неметь нога!" Популярного в России актера срочно госпитализировали

Известно, что за сегодня 47-летний Ульянов дважды обращался к врачам. Утром Дмитрий пожаловался на сильное головокружение, однако в больницу решил не ехать. Но вскоре пришлось повторно вызывать скорую помощь - актера госпитализировали.

Артисту диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

В России экстренно госпитализировали известного актера: что с ним

Кино-Театр.Ру

Ульянов сыграл во многих российских фильмах и сериалах, среди которых "Граница. Таежный роман", "Марш Турецкого", "Полнолуние", "Зверобой", "Остров ненужных людей" и другие.

кадр из сериала "Остров ненужных людей"

кадр из сериала "Остров ненужных людей"

Интер

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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