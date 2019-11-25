В России экстренно госпитализировали известного актера: что с ним

Российского актера Дмитрия Ульянова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как передает Telegram-канал Mash, у артиста подозрение на инсульт.
Дмитрий Ульянов
24 СМИ
Известно, что за сегодня 47-летний Ульянов дважды обращался к врачам. Утром Дмитрий пожаловался на сильное головокружение, однако в больницу решил не ехать. Но вскоре пришлось повторно вызывать скорую помощь - актера госпитализировали.
Артисту диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.
Кино-Театр.Ру
Ульянов сыграл во многих российских фильмах и сериалах, среди которых "Граница. Таежный роман", "Марш Турецкого", "Полнолуние", "Зверобой", "Остров ненужных людей" и другие.
кадр из сериала "Остров ненужных людей"
Интер
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