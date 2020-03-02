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2 марта • обновлено в 17:26
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В России 16-летняя модель трагически умерла из-за шоколада

4.9т
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В городе Котельники Московской области (Россия) 16-летняя модель и победительница конкурса красоты "Мисс Котельники" Алина Смахтина умерла, подавившись шоколадкой.

Согласно официальной версии, девушка погибла в подъезде жилого дома, где находилась со своим знакомым. По словам парня, подавившись шоколадкой, Алина потеряла сознание, скорая, которая приехала на место происшествия не успела спасти девушку, сообщил Telegram-канал Mash.

Алина Смахтина

Алина Смахтина

360tv.ru

Сейчас полиция выясняет, что могло стать причиной гибели Смахтиной и проверяют достоверность показаний знакомого девушки.

Отмечается, в 2019 году Алина Смахтина победила в конкурсе "Мисс Котельники", прошла в шестерку финалистов в конкурсе актерского мастерства. Девушка занималась спортом, училась в "Котельниковской средней общеобразовательной школе №2".

Подавилась шоколадкой? В России трагически умерла 16-летняя модель

acmodasi.ru

Подавилась шоколадкой? В России трагически умерла 16-летняя модель

acmodasi.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, модель из польского города Вроцлава Александра Садовская ослепла из-за татуировок на глазах.

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Автор
Ева Романова
Место
Россия
Теги
модель Новости России
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