Подавилась шоколадкой? В России трагически умерла 16-летняя модель

В городе Котельники Московской области (Россия) 16-летняя модель и победительница конкурса красоты "Мисс Котельники" Алина Смахтина умерла, подавившись шоколадкой.

Согласно официальной версии, девушка погибла в подъезде жилого дома, где находилась со своим знакомым. По словам парня, подавившись шоколадкой, Алина потеряла сознание, скорая, которая приехала на место происшествия не успела спасти девушку, сообщил Telegram-канал Mash.

Алина Смахтина 360tv.ru

Сейчас полиция выясняет, что могло стать причиной гибели Смахтиной и проверяют достоверность показаний знакомого девушки.

Отмечается, в 2019 году Алина Смахтина победила в конкурсе "Мисс Котельники", прошла в шестерку финалистов в конкурсе актерского мастерства. Девушка занималась спортом, училась в "Котельниковской средней общеобразовательной школе №2".

acmodasi.ru

acmodasi.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, модель из польского города Вроцлава Александра Садовская ослепла из-за татуировок на глазах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.