В Риме экстренно госпитализировали создателя эротических фильмов

Итальянский режиссер Тинто Брасс был экстренно госпитализирован в среду, 10 июля, в Риме.

Как сообщает газета Corriere della Sera, его доставили в отделение реанимации больницы Сант-Андреа. По словам жены Брасса Катерины Варцы, у него началась лихорадка, поэтому супруга вызвала медиков. Подробности состояния режиссера пока не известны.

Тинто Брасс Фото: italy4.me

Отметим, что 86-летний Тинто Брасс — один из наиболее известных режиссеров в жанре эротического кино. Он снял такие фильмы, как "Калигула", "Нарушая запреты", "Салон Китти", "Ключ", "Миранда", "Подглядывающий", "О, женщины!", "Паприка" и "Почта Тинто Брасса".

Кадр из фильма "Почта Тинто Брасса" Фото: keeno.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный советский режиссер Марлен Хуциев в субботу, 16 марта, попал в реанимацию. По словам инсайдеров, у 93-летнего артиста обнаружили внутреннее кровотечение.

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