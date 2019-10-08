"Живого человека хоронят": в РФ задумали ударить по СМИ из-за Заворотнюк

6 октября в сети появилась информация о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице. Так, многие российские СМИ начали распространять эту информацию ссылаясь на анонимные Telegram-каналы.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что властям следует вмешаться в эту ситуацию и запретить анонимные источники в прессе, пишет издание "Дни.ру".

Анастасия Заворотнюк today.ua

"Да что же это происходит? Кто и по какому праву живого человека "хоронит"? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные телеграм-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект "О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей". Иначе этот поток не остановить", – сказал Вадим Манукян.

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