"Живого человека хоронят": в РФ задумали ударить по СМИ из-за Заворотнюк

6 октября в сети появилась информация о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице. Так, многие российские СМИ начали распространять эту информацию ссылаясь на анонимные Telegram-каналы.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что властям следует вмешаться в эту ситуацию и запретить анонимные источники в прессе, пишет издание "Дни.ру".
Анастасия Заворотнюк
today.ua
"Да что же это происходит? Кто и по какому праву живого человека "хоронит"? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные телеграм-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект "О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей". Иначе этот поток не остановить", – сказал Вадим Манукян.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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