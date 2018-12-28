В РФ известные комики высмеяли Путина: что произошло потом

Участники Comedy Club сделали новогодний ролик про Владимира Путина, но через несколько дней удалили его. Причину такого решения они не назвали, но в сети предположили, что комики испугались.

Первые упоминания о видео появились 24 декабря на сайте RTVi, где написали, что изначально скетч был опубликован оппозиционером из Красноярска Владимиром Перекотием, однако в данный момент на его странице ничего нет, пишет Medialeaks.ru.

Vesti.Ru

Позже ролик опубликовал оппозиционер Алексей Навальный.

"Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина - сама по себе скетч. И тоже довольно смешной", — написал Навальный.

Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина - сама по себе скетч. И тоже довольно смешной. pic.twitter.com/e6Y130KsDx — Alexey Navalny (@navalny) 28 грудня 2018 р.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей пресс-конференции предложил молодой журналистке обсудить интересующий ее вопрос отдельно.