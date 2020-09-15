Поляковой, Виннику и Ко снизят налоги: "Слуга народа" дала добро президентскому законопроекту
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла президентский законопроект в поддержку шоу-бизнеса, культурной сферы и креативных индустрий. Он подразумевает введение 7% НДС на культурные услуги вместо 20%.
За проект закона №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" проголосовали 273 нардепа. Из них– 204 голоса дали члены президентской фракции "Слуга народа", составляющих монобольшинство (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).
Целью проекта закона является внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий. Законопроект предусматривает:
освобождение от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий в порядке, установленном законом;
освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы полученных физическими лицами, физическими лицами – предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, культурных грантов при условии их полного и целевого использования, предусмотрев, что в случае неполного использования такого гранта, суммы которого возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях;
ввести пониженную ставку НДС в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности к операциям по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий; показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения;
применять пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычных версиях для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
временно, с 1 января 2023 до 1 января 2025 года, освободить от налогообложения НДС операции по поставке услуг по демонстрации, распространения и показа национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком на территории Украины, по условии, что такие национальные фильмы и иностранные фильмы адаптированы в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха
временно, до 1 января 2023, применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещения (проживания), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения;
освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия;
продлить до 1 января 2025 действие действующей в 1 января 2023 нормы об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке национальных фильмов, поставки работ и услуг по производству национальных фильмов; поставки работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, с дублирования, озвучивания на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины, с сохранение, восстановление и реставрации национального кинематографического наследия.
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