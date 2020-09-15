Поляковой, Виннику и Ко снизят налоги: "Слуга народа" дала добро президентскому законопроекту

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла президентский законопроект в поддержку шоу-бизнеса, культурной сферы и креативных индустрий. Он подразумевает введение 7% НДС на культурные услуги вместо 20%.

За проект закона №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" проголосовали 273 нардепа. Из них– 204 голоса дали члены президентской фракции "Слуга народа", составляющих монобольшинство (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Как проголосовали за законопроект о поддержке шоубиза в первом чтении. Скриншот трансляции

Целью проекта закона является внедрение налоговых механизмов для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий. Законопроект предусматривает:

освобождение от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий в порядке, установленном законом;

освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы полученных физическими лицами, физическими лицами – предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, культурных грантов при условии их полного и целевого использования, предусмотрев, что в случае неполного использования такого гранта, суммы которого возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях;

ввести пониженную ставку НДС в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности к операциям по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий; показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках, их посещения;

применять пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычных версиях для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

временно, с 1 января 2023 до 1 января 2025 года, освободить от налогообложения НДС операции по поставке услуг по демонстрации, распространения и показа национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственным языком на территории Украины, по условии, что такие национальные фильмы и иностранные фильмы адаптированы в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха

временно, до 1 января 2023, применять пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещения (проживания), предоставляемых отелями и подобными средствами временного размещения;

освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия;

продлить до 1 января 2025 действие действующей в 1 января 2023 нормы об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке национальных фильмов, поставки работ и услуг по производству национальных фильмов; поставки работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, с дублирования, озвучивания на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины, с сохранение, восстановление и реставрации национального кинематографического наследия.

Отметим, в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

Украинская певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии. Звезды вышли на протесты под здание Кабмина и требовали содействия от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах звезд под Кабмином и назвала их "шапито", "манипуляцией" и "трэшем".