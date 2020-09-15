Поляковой, Виннику и Ко снизят налоги: "Слуга народа" дала добро президентскому законопроекту

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла президентский законопроект в поддержку шоу-бизнеса, культурной сферы и креативных индустрий. Он подразумевает введение вместо 20% НДС 7% НДС на культурные услуги.

За проект закона №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" проголосовали 273 нардепа. Из них– 204 голоса дали члены президентской фракции "Слуга народа", составляющих монобольшинство.

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Отметим, в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

Украинская певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии. Звезды вышли на протесты под здание Кабмина и требовали содействия от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер Алена Мозговая высказалась о протестах звезд под Кабмином и назвала их "шапито", "манипуляцией" и "трэшем".

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