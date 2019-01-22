''В пурпурных пятнах'': известная в РФ актриса рассказала о жути с собой

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала жуткую историю о том, как она провела свое утро. Артистка заявила, что после обычного умывания ее кожа покрылась коркой и стала похожа на шкуру ящера.

Бледанс заявила, что не знает, что с ней произошло, а пользователи сети вовсе не поверили актрисе. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Politeka

"С ужасом поднимаю взгляд на зеркало, вижу, что в отражении уже не я, а какая-то жуткая особь из парка Юрского периода, в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом. Может это сон? Зажмуриваюсь и трясу головой, чтоб проснуться и прогнать кошмар. Не сон. В зеркале — та же красная рептилия. Пью что-то, что нашла в аптечке.

И молюсь, молюсь родному моему Николаю-Чудотворцу, прошу его о помощи! К счастью, в этом фильме ужасов хэппи-энд — через пол часа я привела себя в норму. Но причину произошедшего не знаю до сих пор", — пишет Бледанс.

"Какая то чушь от вас, прям не ожидала", "Конечно, сколько пластических операций сделала, вот и выглядит", "А скоро так и случится, ведь возраст как раз, как у рептилии", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс оказалась в неприятной ситуации – ее ударили в самолете.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram