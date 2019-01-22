''В пурпурных пятнах'': известная в РФ актриса рассказала о жути с собой

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала жуткую историю о том, как она провела свое утро. Артистка заявила, что после обычного умывания ее кожа покрылась коркой и стала похожа на шкуру ящера.
Бледанс заявила, что не знает, что с ней произошло, а пользователи сети вовсе не поверили актрисе. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Politeka
"С ужасом поднимаю взгляд на зеркало, вижу, что в отражении уже не я, а какая-то жуткая особь из парка Юрского периода, в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом. Может это сон? Зажмуриваюсь и трясу головой, чтоб проснуться и прогнать кошмар. Не сон. В зеркале — та же красная рептилия. Пью что-то, что нашла в аптечке.
И молюсь, молюсь родному моему Николаю-Чудотворцу, прошу его о помощи! К счастью, в этом фильме ужасов хэппи-энд — через пол часа я привела себя в норму. Но причину произошедшего не знаю до сих пор", — пишет Бледанс.
СЕГОДНЯ БЫЛО СТРАШНОЕ УТРО…ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮ, ЧТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО МЕНЯ СПАСЛО. Всё начиналось обычно и спокойно: утренний поцелуй Сёмика, завтрак, сбор в детский сад… Выпиваю стандартную порцию утренних витаминов. Иду умываться в ванную. А вот теперь начинается ужас… (Замедленная съемка) Вода для умывания в красивом флаконе. Мои ладони, в которые набирается вода. Блики от светильников, дрожащие на поверхности. И вдруг все меняется… Сначала мои пальцы, потом кисти рук, потом предплечья краснеют, кожа стягивается, покрывается жесткой коркой, страшной, как шкура ящера. С ужасом поднимаю взгляд на зеркало, вижу, что в отражении уже не я, а какая-то жуткая особь из парка Юрского периода, в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом… Может это сон?... Зажмуриваюсь и трясу головой, чтоб проснуться и прогнать кошмар. Не сон. В зеркале та же красная рептилия… Стряхиваю с ладоней воду. Пытаюсь взять себя в руки и понять причину. Аллергия? Никогда не было. Ядовитая вода? Отравили?! Еще чего не хватало. Пью что-то, что нашла в аптечке. И молюсь, молюсь родному моему Николаю-Чудотворцу, прошу его о помощи!… К счастью, в этом фильме ужасов хэппи-энд- через пол часа я привела себя в норму. Но причину произошедшего не знаю до сих пор. Друзья, которые очень доверяют астрологии и тд, рассказали, что сегодня какой-то страшный день Кровавой луны. Но я в это не особо верю… А кто-то еще и повеселился, типа, ага, Блёданс, наконец, увидела свое истинное лицо!...) Что мне помогло, тоже не знаю – таблетки или обращение к родному Святому?!... #фильмужасов #ужастик #horror #бледанс #НиколайУгодникпомог
"Какая то чушь от вас, прям не ожидала", "Конечно, сколько пластических операций сделала, вот и выглядит", "А скоро так и случится, ведь возраст как раз, как у рептилии", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс оказалась в неприятной ситуации – ее ударили в самолете.
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