В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото

Голливудская актриса Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.
Пикантными фотографиями поделилась на своей странице в Instagram сама 54-летняя знаменитость.
Элизабет Херли
Instagram @elizabethhurley1
На фотографиях Элизабет позирует в прозрачном платье Julien Macdonald. Несмотря на то, что необычный принт прикрывал интимные места, скрыть пышную голую грудь Херли все-таки не удалось.
Элизабет Херли
Instagram @elizabethhurley1
Кроме того, эффектное платье выгодно подчеркнуло соблазнительную фигуру актрисы.
Элизабет Херли
Instagram @elizabethhurley1
Элизабет Херли
Instagram @elizabethhurley1
Поклонники, увидев смелый образ звезды, не смогли пройти мимо, и засыпали Элизабет комплиментами:
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