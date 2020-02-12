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12 февраля • обновлено в 08:13
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В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото

1.7т
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Голливудская актриса Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

Пикантными фотографиями поделилась на своей странице в Instagram сама 54-летняя знаменитость.

Элизабет Херли

Элизабет Херли

Instagram @elizabethhurley1

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На фотографиях Элизабет позирует в прозрачном платье Julien Macdonald. Несмотря на то, что необычный принт прикрывал интимные места, скрыть пышную голую грудь Херли все-таки не удалось.

Элизабет Херли

Элизабет Херли

Instagram @elizabethhurley1

Кроме того, эффектное платье выгодно подчеркнуло соблазнительную фигуру актрисы.

Элизабет Херли

Элизабет Херли

Instagram @elizabethhurley1

Элизабет Херли

Элизабет Херли

Instagram @elizabethhurley1

Поклонники, увидев смелый образ звезды, не смогли пройти мимо, и засыпали Элизабет комплиментами:

В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото
В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото
В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото
В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 52-летняя голливудская актриса Джулия Робертс засветила тату на пояснице во время отдыха возле бассейна в бикини.

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Автор
Анна Михно
Персона
Элизабет Херли
Место
США
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