В правительстве Новой Зеландии появилась женщина с тату на лице: как она выглядит

Новая Зеландия в понедельник, 2 ноября, назначила главу Министерства иностранных дел. Им стала Нанайя Махута, которая является маори, коренным народом страны.

Об этом сообщает издание South China Morning Post. По словам инсайдеров, еще четыре года назад Махута стала первой женщиной с moko kauae, традиционной татуировкой на подбородке, которая стала членом парламента (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Нанайя Махута с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн scmp.com

Нанайя Махута ранее был членом кабинета министров в Пятом лейбористском правительстве, затем занимал должности министра таможни, министра местного самоуправления, министра развития молодежи, заместителя министра окружающей среды и заместителя министра туризма. Татуировку маори она набила на дице у 2016 году и стала первой женщиной-депутатом, сделавшей ее в парламенте Новой Зеландии. В 2018 году она была внесена в список 100 женщин BBC.

Нанайя Махута news.ru

Нанайя Махута Facebook-аккаунт Hauraki-Waikato

Нанайя Махута wikimedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель председателя комитета российской Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обозвал женщин с тату "прикроватными ковриками".