28-летний португальский рэпер Давид Мота, который выступал под псевдонимом Mota Jr, был найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад.

Об этом пишет издание The Sun.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Так, по словам матери артиста, его похитили посреди ночи. В дом ворвались двое вооруженных мужчины, которые увезли Давида с собой. Полиция, которая нашла тело, считает, что рэпера подвергали пыткам, требуя отдать деньги, которых у него на самом деле не было.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Как сообщает издание, в своих соцсетях певец часто публиковал фото с деньгами, дорогими машинами и драгоценностями. Кроме того, в песнях он часто упоминал о своей богатой жизни. Однако, как оказалось, все это было фейком. Финансовое состояние Давида на самом деле не было таким благополучным.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Однако отмечается, что преступники, которые поверили в "богатую" жизнь рэпера, требовали, чтобы он раскрыл им тайники, где хранятся все его деньги. После того, как Мот ничего не сказал, они его убили.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Наиболее известной песней Mota Jr является трек, который он записал вместе Piruka. На YouTube клип просмотрело более 21 млн пользователей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.