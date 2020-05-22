В Португалии похитили и замучили до смерти рэпера Mota Jr, который хвастался богатой жизнью
28-летний португальский рэпер Давид Мота, который выступал под псевдонимом Mota Jr, был найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад.
Об этом пишет издание The Sun.
Так, по словам матери артиста, его похитили посреди ночи. В дом ворвались двое вооруженных мужчины, которые увезли Давида с собой. Полиция, которая нашла тело, считает, что рэпера подвергали пыткам, требуя отдать деньги, которых у него на самом деле не было.
Как сообщает издание, в своих соцсетях певец часто публиковал фото с деньгами, дорогими машинами и драгоценностями. Кроме того, в песнях он часто упоминал о своей богатой жизни. Однако, как оказалось, все это было фейком. Финансовое состояние Давида на самом деле не было таким благополучным.
Однако отмечается, что преступники, которые поверили в "богатую" жизнь рэпера, требовали, чтобы он раскрыл им тайники, где хранятся все его деньги. После того, как Мот ничего не сказал, они его убили.
Наиболее известной песней Mota Jr является трек, который он записал вместе Piruka. На YouTube клип просмотрело более 21 млн пользователей.
Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.