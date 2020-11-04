В "помолвке" 22-летнего внука Пугачевой появился новый поворот

На днях в СМИ появилась информация о том, что внук российской певицы Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – Марии. Но, как оказалось, избранником блондинки является другой молодой человек.

Так, давняя подруга Дени опубликовала фото с кольцом, поэтому публика решила, что Мария выходит замуж за сына Орбакайте, пишет "СтарХит".

На протяжении года общественность обсуждала любовные отношения студентки МГИМО и внука Аллы Пугачевой и, казалось, не зря. В Сети то и дело всплывали совместные фото молодых людей в обнимку. Более того, Мария посвящала Байсарову трогательные слова.

Дени Байсаров и его подруга Мария "СтарХит"

Как стало известно, никакого романа у пары не было, а сам Дени искренне счастлив за свою давнюю подругу, которая скоро выходит замуж.

"Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства – так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад", – рассказал Байсаров.

Позже сама блондинка внесла ясность в ситуацию, подчеркнув, что они с Дени являются хорошими друзьями.

"Дорогие друзья, спасибо вам большое за поздравления! Но хотелось бы внести ясность: мы с Дени – очень близкие друзья, мы дружим с самого детства, мы очень друг друга любим, но мы просто друзья", – призналась Маша на своей странице в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 49-летняя Кристина Орбакайте взбудоражила сеть игривым снимком в купальнике. Кадр был сделан в Майами, США, где в настоящий момент она живет вместе с дочкой Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.